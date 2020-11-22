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Китай ввел карантин в городе на границе с Россией из-за двух случаев COVID-19

09:14, 22.11.2020 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
Китай ввел карантин в городе на границе с Россией из-за двух случаев COVID-19
Фото: pixabay.com

Власти Китая ввели карантин в городе Маньчжоули из-за двух случаев заражения коронавирусом. Город расположен на границе с российским Забайкальским краем, сообщает ТАСС.

Сейчас там под запретом все массовые мероприятия, посещения развлекательных заведений. Закрыты и детские сады со школами. В городе объявили, что сейчас идет подготовка к массовому тестированию жителей — это порядка 172 тысяч человек.

Приостановлено пассажирское железнодорожное сообщение с городом.

Ранее власти Китая ввели ограничение на въезд жителей России как по визе, так и по виду на жительство в связи с коронавирусом.

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