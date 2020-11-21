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Татарстан сохраняет показатель в 0,7% по темпам прироста случаев заражения коронавирусом

13:12, 21.11.2020
Татарстан сохраняет показатель в 0,7% по темпам прироста случаев заражения коронавирусом
Фото: realnoevremya.ru

Татарстан сохраняет показатель в 0,7% по темпам прироста случаев заражения коронавирусной инфекцией. Республика занимает второе место наряду с Марий Эл с аналогичным показателем, сообщает Оперштаб.

На первом месте с показателем темпа прироста в 0,6% — Калмыкия, Дагестан и Ханты-Мансийский АО.

Третье место разделяют Ямало-Ненецкий АО, Магаданская и Ростовская области, Карачаево-Черкесская и Кабардино-Балкарская республики, Северная Осетия. Их показатель прироста составляет 0,8%.

Фото: realnoevremya.ru

Ранее «Реальное время» сообщало, что Татарстан вновь вошел в число регионов, где сохраняется наименьший темп прироста новых случаев коронавируса.

ОбществоМедицина Татарстан
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