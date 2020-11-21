Правительство смягчило требования к туроператорам на получение «ковидной» субсидии

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов (архив)

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление правительства, которое расширяет возможности получений субсидий на поддержку туроператоров во время пандемии коронавируса.

Новый документ позволяет получать возмещение расходов на вывоз туристов за период с 24 января по 30 марта 2020 года без привязки к дате официального введения ограничений в той или иной стране, говорится в сообщении правительства.

Предыдущий вариант постановления предполагал, что субсидии туроператоры могут получить только по тем расходам, которые они несли в течение двух недель с начала официальных ограничений, введенных в России из-за COVID-19.

Фото: government.ru

«На деле туроператоры, следуя рекомендациям Роспотребнадзора, начали возвращать россиян с заграничных курортов раньше. Чтобы они также могли получить субсидии, было принято решение скорректировать правила предоставления господдержки», — говорится в пояснительной записке к документу.

Изначально на поддержку туристической отрасли было выделено 3,5 млрд рублей. Субсидии можно было потратить на частичное возмещение стоимости невозвратных билетов и покрытие затрат на вывоз туристов из стран с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой, отмечается в уточнении.