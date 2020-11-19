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Казанский ученый: у курильщиков шансы подхватить коронавирус в 1,5 раза выше

13:52, 19.11.2020 3
Казанский ученый: у курильщиков шансы подхватить коронавирус в 1,5 раза выше
Фото: пресс-служба КФУ

Ученые назвали курильщиков еще одной группой риска в условиях распространения коронавирусной инфекции. Шансы заразиться COVID-19 у курильщиков выше в 1,5 раза, чем у некурящих людей.

Как объяснил директор Научно-клинического центра прецизионной и регенеративной медицины Казанского (Приволжского) федерального университета Альберт Ризванов, причина в характерных повреждениях легких и хронических заболеваниях: курильщики часто страдают бронхитом и астмой, которые влияют на возможность протекания болезни в тяжелой форме.

Фото: realnoevremya.ru

«У курильщиков снижается иммунитет, что подтверждено научными данными. У них, к примеру, понижен уровень белков-интерферонов иммунной системы, которые отвечают за ранний противовирусный ответ. Это тоже может стать фактором риска, который повысит шансы заражения и тяжесть заболевания. Ну и чисто гигиенические аспекты: курильщики снимают маски, выдыхают воздух с аэрозольными частицами слюны, трогают сигареты руками, дотрагиваются потом до рта и помещают сигареты в рот. Конечно, риски заболеть в этих условиях повышаются», — цитирует ученого ТАСС.

Ранее эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян заявил, что в Татарстане сейчас тяжелая ситуация с коронавирусом.

Ольга Плешкова
Общество Татарстан
комментарии 3

комментарии

  • Анонимно 19 ноя
    Однако, никотиновая кислота и коронавирус, не уживаются вместе.
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  • Анонимно 19 ноя
    Я курильщик и до сих пор не заболел....все друзья переболели, со всеми контактировал... курю и не болею
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  • Анонимно 19 ноя
    Я заметила что среди моих знакомых заболевших короновирусом все не курящие, ни одного курящего.
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