Казанский ученый: у курильщиков шансы подхватить коронавирус в 1,5 раза выше

Фото: пресс-служба КФУ

Ученые назвали курильщиков еще одной группой риска в условиях распространения коронавирусной инфекции. Шансы заразиться COVID-19 у курильщиков выше в 1,5 раза, чем у некурящих людей.

Как объяснил директор Научно-клинического центра прецизионной и регенеративной медицины Казанского (Приволжского) федерального университета Альберт Ризванов, причина в характерных повреждениях легких и хронических заболеваниях: курильщики часто страдают бронхитом и астмой, которые влияют на возможность протекания болезни в тяжелой форме.

Фото: realnoevremya.ru

«У курильщиков снижается иммунитет, что подтверждено научными данными. У них, к примеру, понижен уровень белков-интерферонов иммунной системы, которые отвечают за ранний противовирусный ответ. Это тоже может стать фактором риска, который повысит шансы заражения и тяжесть заболевания. Ну и чисто гигиенические аспекты: курильщики снимают маски, выдыхают воздух с аэрозольными частицами слюны, трогают сигареты руками, дотрагиваются потом до рта и помещают сигареты в рот. Конечно, риски заболеть в этих условиях повышаются», — цитирует ученого ТАСС.



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Ольга Плешкова