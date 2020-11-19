В Госдуму внесли законопроект об отсрочке по выплате долгов для пострадавших во время пандемии

Сенатор Андрей Турчак и депутаты Сергей Неверов и Александр Хинштейн внесли в Госдуму законопроект о продлении отсрочки по выплате долгов для пострадавших от пандемии отраслей бизнеса и пенсионеров.

Отсрочку по выплатам предлагается продлить до 1 мая 2021 года. Также до 1 июля предполагается продлить период, в который судебный пристав-исполнитель не применяет меры принудительного взыскания в отношении должника: осмотр движимого имущества, наложение на него ареста, изъятие и передачу, пишет RT.

Фото: realnoevremya.ru

Реализация данной инициативы позволит сохранить защиту граждан и организаций, которые пострадали от последствий пандемии, и минимизировать ее негативные последствия, считают авторы законопроекта.

В октябре Минэкономики Татарстана сообщили, что в республике предприниматели в рамках государственных и внутрибанковских программ реструктуризировали 2 133 кредита на сумму 16,8 млрд рублей.



Татьяна Леухина