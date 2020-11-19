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В Татарстане зарегистрированы еще две жертвы COVID-19

20:03, 19.11.2020 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В Татарстане зарегистрированы еще две жертвы COVID-19
Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Татарстане подтвердилось еще два смертельных случая от коронавируса. Число жертв COVID-19 выросло до 126.

Причины смерти двух пациентов установили патологоанатомы, передает республиканский оперштаб по борьбе с распространением коронавируса.

Фото: tatarstan.ru

Мужчина 1962 года рождения попал в больницу с коронавирусной инфекцией, осложненной пневмонией. Его состояние усугубляли обострившиеся сердечно-сосудистые заболевания.

Также скончался пациент 1972 года рождения, госпитализированный с пневмонией. Врачи отметили дыхательную недостаточность и хронические заболевания.

ОбществоМедицина Татарстан
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