В Татарстане зарегистрированы еще две жертвы COVID-19

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Татарстане подтвердилось еще два смертельных случая от коронавируса. Число жертв COVID-19 выросло до 126.

Причины смерти двух пациентов установили патологоанатомы, передает республиканский оперштаб по борьбе с распространением коронавируса.

Фото: tatarstan.ru

Мужчина 1962 года рождения попал в больницу с коронавирусной инфекцией, осложненной пневмонией. Его состояние усугубляли обострившиеся сердечно-сосудистые заболевания.

Также скончался пациент 1972 года рождения, госпитализированный с пневмонией. Врачи отметили дыхательную недостаточность и хронические заболевания.