В Татарстане зарегистрированы еще две жертвы COVID-19
В Татарстане подтвердилось еще два смертельных случая от коронавируса. Число жертв COVID-19 выросло до 126.
Причины смерти двух пациентов установили патологоанатомы, передает республиканский оперштаб по борьбе с распространением коронавируса.
Мужчина 1962 года рождения попал в больницу с коронавирусной инфекцией, осложненной пневмонией. Его состояние усугубляли обострившиеся сердечно-сосудистые заболевания.
Также скончался пациент 1972 года рождения, госпитализированный с пневмонией. Врачи отметили дыхательную недостаточность и хронические заболевания.
ОбществоМедицина Татарстан
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