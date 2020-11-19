В Челнах студентов старших курсов медколледжа привлекут для помощи врачам

Фото: realnoevremya.ru / Илья Репин

В Набережных Челнах для помощи врачам и усиления работы некоторых медучреждений дополнительно будут привлекаться студенты старших курсов медколледжа, сообщил руководитель управления здравоохранения Александр Николаев.

По сравнению с прошлым годом нагрузка на медиков скорой помощи возросла на 10%, передают «Челнинские известия».

Фото: realnoevremya.ru

Также в автограде врачи горбольницы №7 начали принимать пациентов по WhatsAp из-за большой загруженности. В Минздраве Татарстана «Реальному времени» пояснили: данный способ — не телемедицина и используется исключительно для удобства пациентов.



Татьяна Леухина