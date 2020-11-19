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В Набережных Челнах около 3 тыс. жителей сдали тест на антитела к COVID-19

16:07, 19.11.2020 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В Набережных Челнах около 3 тыс. жителей сдали тест на антитела к COVID-19
Фото: realnoevremya.ru (архив)

В Набережных Челнах около трех тысяч местных жителей сдали анализы на антитела к COVID-19, сообщил начальник Управления здравоохранения города Александр Николаев.

Он рассказал о программе скрининговой оценки популяционного иммунитета к коронавирусу, в которой примут участие более шести тысяч челнинцев.

Фото: nabchelny.ru

«На сегодняшний день порядка трех тысяч жителей уже сдали кровь, 400 из трех тысяч — это дети. Биоматериалы направлены в Казань. Результаты каждый сможет получить в поликлинике по месту жительства», — передает его слова пресс-служба мэрии Челнов.

Ранее Татарстан вошел в число регионов с самым высоким уровнем коллективного иммунитета к коронавирусу — от 40 до 46%.

Татьяна Леухина
ОбществоМедицина Татарстан
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