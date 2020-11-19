Москалькова предложила пересчитать плату за обучение в вузах после перехода на дистанционку

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова предложила рассмотреть вопрос перерасчета стоимости за очную форму обучения в университетах после перехода на дистанционный формат из-за пандемии коронавируса.

Студенты заплатили за очную форму обучения, но не получили ее, «в связи с переходом образовательных организаций на дистанционный формат обучения», говорится в докладе уполномоченного по правам человека в РФ, посвященном защите прав человека в условиях распространения коронавируса.

Фото: kpfu.ru (архив)

По данным на 15 апреля 2020 года, пандемия затронула более полутора миллиардов обучающихся в 191 стране мира, что составляет 91,3% всех учащихся на планете. Согласно данным Фонда общественного мнения (ФОМ), 66% школьников учатся онлайн с учителями, а 25% осваивают учебный материал самостоятельно. Около 50% считают, что образовательный процесс организован плохо, у 25% нет гаджетов для нормального проведения уроков, передает «РИА Новости».

Вчера СМИ сообщили, что некоторые студенты-контрактники МГУ намерены подать к вузу коллективный иск для перерасчета стоимости обучения. В пресс-службе вуза заявили: дистант — это разновидность очной формы обучения, и это следует учитывать, когда речь идет о снижении стоимости обучения.



Татьяна Леухина