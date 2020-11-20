В ВОЗ сомневаются в эффективности ремдисивира при лечении COVID-19

Противовирусный препарат ремдесивир не предназначен для больных коронавирусом пациентов независимо от тяжести их заболевания, заявила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), ссылаясь на выводы международной группы экспертов, занимающихся разработкой руководящих принципов применения лекарств.



В организации здравоохранения считают, что на сегодняшний день нет доказательств эффективности препарата против коронавируса — улучшения выживания или снижения необходимости проведения вентиляции легких, сообщает ТАСС.

Фото: realnoevremya.ru / Илья Репин

Ранее препарат входил в список рекомендованных Минздравом РФ для лечения от коронавируса.

Маргарита Головатенко