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В ВОЗ сомневаются в эффективности ремдисивира при лечении COVID-19

06:16, 20.11.2020
В ВОЗ сомневаются в эффективности ремдисивира при лечении COVID-19
Фото: pxhere.com

Противовирусный препарат ремдесивир не предназначен для больных коронавирусом пациентов независимо от тяжести их заболевания, заявила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), ссылаясь на выводы международной группы экспертов, занимающихся разработкой руководящих принципов применения лекарств.

В организации здравоохранения считают, что на сегодняшний день нет доказательств эффективности препарата против коронавируса — улучшения выживания или снижения необходимости проведения вентиляции легких, сообщает ТАСС.

Фото: realnoevremya.ru / Илья Репин

Ранее препарат входил в список рекомендованных Минздравом РФ для лечения от коронавируса.

Маргарита Головатенко
ОбществоМедицина
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