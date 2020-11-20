Собянин заявил, что «победа над пандемией близка»

Фото: скриншот (архив)

Мэр Москвы Сергея Собянин считает, что «победа над пандемией близка». Об этом он сообщил в своем блоге.

По его словам, главное — обеспечить своевременную диагностику ковида и получение помощи врача. Для этого в Москве по программе комплексной реконструкции поликлиник столицы почти завершили работы по обновлению 11 медучреждений из 135.

«Казалось бы, сейчас не до комфорта», — отметил Собянин. Однако, по его мнению, когда закончится пандемия коронавируса, этот аспект будет важен для пациентов медучреждений города.

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов (архив)

В начале ноября Собянин заявил, что Москва обеспечена всем необходимым для борьбы с распространением COVID-19.



Татьяна Демина