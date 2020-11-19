«Не жалеем попкорна для гостей с кароной»: в Казани заметили программу лояльности «Каро»

В соцсетях заметили баннер, рекламирующий программу лояльности, в одном из казанских кинотеатров сети «Каро».

Маркетинговый отдел сети назвал карту «Карона». В рекламном слогане говорится: «Не жалеем попкорна для гостей с кароной».

Стоит отметить, карту лояльности сеть кинотеатров представила еще в 2019 году. Однако в условиях пандемии коронавируса такое название для карты многим кажется неуместным.