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«Не жалеем попкорна для гостей с кароной»: в Казани заметили программу лояльности «Каро»

20:39, 19.11.2020 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
«Не жалеем попкорна для гостей с кароной»: в Казани заметили программу лояльности «Каро»

В соцсетях заметили баннер, рекламирующий программу лояльности, в одном из казанских кинотеатров сети «Каро».

Маркетинговый отдел сети назвал карту «Карона». В рекламном слогане говорится: «Не жалеем попкорна для гостей с кароной».

Стоит отметить, карту лояльности сеть кинотеатров представила еще в 2019 году. Однако в условиях пандемии коронавируса такое название для карты многим кажется неуместным.

ОбществоБизнес Татарстан
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