Песков: нового обращения Путина к россиянам на фоне пандемии не планируется

Обращение президента России Владимира Путина к нации на фоне пандемии коронавируса не планируется, поскольку в этом нет необходимости, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Ситуация с распространением COVID-19 остается напряженной. Данная тема на сегодняшний день — приоритетная для главы государства: «Он ею занимается вместе с оперативным штабом правительства и со всеми комиссиями правительства, занимается ею фактически ежедневно, ежечасно», — передает «РИА Новости».

Фото: kremlin.ru

За последние сутки в России выявили 23 610 новых случаев заражения коронавирусом, что является новым рекордом. Общее число зарегистрированных случаев COVID-19 в стране превысило 2 миллиона.



Ранее СМИ сообщили, что большая ежегодная пресс-конференция Путина, вероятно, пройдет 17 декабря. Песков рассказал, что большая пресс-конференция главы государства состоится, но из-за коронавируса она пройдет в необычном формате — в нее включат элементы прямой линии.

Татьяна Леухина