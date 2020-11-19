Очередная проверка транспорта в Казани выявила 970 нарушителей масочного режима

Фото: Денис Гордийко

Очередная проверка общественного транспорта в Казани выявила 970 нарушителей масочного режима. Об этом рассказали в пресс-службе исполкома.

Рейды прошли в автобусах, трамваях, троллейбусах и на станциях метро — всего на 27 контрольных точках. Были проверены 663 единицы общественного транспорта. Все пассажиры-нарушители надели маски после замечаний.

Фото: Илья Репин

Ранее в Казани за сутки выявили 973 нарушителя масочного режима в общественном транспорте.

