Очередная проверка транспорта в Казани выявила 970 нарушителей масочного режима
Очередная проверка общественного транспорта в Казани выявила 970 нарушителей масочного режима. Об этом рассказали в пресс-службе исполкома.
Рейды прошли в автобусах, трамваях, троллейбусах и на станциях метро — всего на 27 контрольных точках. Были проверены 663 единицы общественного транспорта. Все пассажиры-нарушители надели маски после замечаний.
Ранее в Казани за сутки выявили 973 нарушителя масочного режима в общественном транспорте.
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