Медики назвали ранние симптомы коронавируса
Ученые рассказали о симптомах, которые на раннем этапе могут свидетельствовать о заражении коронавирусом.
По данным специалистов канадского Университета Альберты, одним из таких симптомов могут оказаться проблемы с пищеварением: тошнота, рвота, диарея и потеря аппетита, пишет британская газета Daily Express.
Еще одним признаком наличия коронавирусной инфекции может быть конъюнктивит, выяснили в Американской академии офтальмологии.
Ученые Имперского колледжа Лондона говорят также о когнитивных нарушениях, таких как снижение памяти и умственной работоспособности.
Четвертым симптомом стала утомляемость, выяснили исследователи ирландского Тринити-колледжа.ОбществоМедицина
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