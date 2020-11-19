Медики назвали ранние симптомы коронавируса

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Ученые рассказали о симптомах, которые на раннем этапе могут свидетельствовать о заражении коронавирусом.

По данным специалистов канадского Университета Альберты, одним из таких симптомов могут оказаться проблемы с пищеварением: тошнота, рвота, диарея и потеря аппетита, пишет британская газета Daily Express.

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов (архив)

Еще одним признаком наличия коронавирусной инфекции может быть конъюнктивит, выяснили в Американской академии офтальмологии.

Ученые Имперского колледжа Лондона говорят также о когнитивных нарушениях, таких как снижение памяти и умственной работоспособности.

Четвертым симптомом стала утомляемость, выяснили исследователи ирландского Тринити-колледжа.