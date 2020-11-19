Новости общества

07:23 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Медики назвали ранние симптомы коронавируса

23:18, 19.11.2020 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
Медики назвали ранние симптомы коронавируса
Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Ученые рассказали о симптомах, которые на раннем этапе могут свидетельствовать о заражении коронавирусом.

По данным специалистов канадского Университета Альберты, одним из таких симптомов могут оказаться проблемы с пищеварением: тошнота, рвота, диарея и потеря аппетита, пишет британская газета Daily Express.

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов (архив)

Еще одним признаком наличия коронавирусной инфекции может быть конъюнктивит, выяснили в Американской академии офтальмологии.

Ученые Имперского колледжа Лондона говорят также о когнитивных нарушениях, таких как снижение памяти и умственной работоспособности.

Четвертым симптомом стала утомляемость, выяснили исследователи ирландского Тринити-колледжа.

ОбществоМедицина
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем