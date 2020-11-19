Правительство России выделит 80 млрд рублей регионам для компенсации потерь из-за пандемии
Правительство России выделит регионам еще 80 млрд рублей для компенсации потерь, связанных с коронавирусом, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Сейчас во многих регионах возникают сложности с исполнением бюджета. Предприятия, малый бизнес не восстановились до конца. Объемы налоговых и неналоговых доходов в региональные бюджеты снизились, в связи с этим правительство продолжит поддерживать субъекты РФ. Средства получат 39 регионов.
«Чтобы обеспечить их устойчивость, мы уже направили более 200 млрд рублей. Сегодня выделим еще 80 млрд рублей для компенсации тех поступлений, которые недополучили в ряде регионов», — передает ТАСС слова Мишустина.
В начале ноября Татарстан получил 146,8 млн рублей на обеспечение бесплатными лекарствами пациентов с COVID-19. Всего на эти цели правительство России выделило регионам 5,04 млрд рублей.
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