Правительство России выделит 80 млрд рублей регионам для компенсации потерь из-за пандемии

Фото: wikimedia.org / Крылов Иван

Правительство России выделит регионам еще 80 млрд рублей для компенсации потерь, связанных с коронавирусом, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Сейчас во многих регионах возникают сложности с исполнением бюджета. Предприятия, малый бизнес не восстановились до конца. Объемы налоговых и неналоговых доходов в региональные бюджеты снизились, в связи с этим правительство продолжит поддерживать субъекты РФ. Средства получат 39 регионов.

Фото: government.ru

«Чтобы обеспечить их устойчивость, мы уже направили более 200 млрд рублей. Сегодня выделим еще 80 млрд рублей для компенсации тех поступлений, которые недополучили в ряде регионов», — передает ТАСС слова Мишустина.

В начале ноября Татарстан получил 146,8 млн рублей на обеспечение бесплатными лекарствами пациентов с COVID-19. Всего на эти цели правительство России выделило регионам 5,04 млрд рублей.



Татьяна Леухина