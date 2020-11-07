Главное о коронавирусе на 7 ноября: 102-летняя пациентка из Челнов и вакцина для животных
Победить ковид в 102 года
За последние сутки в Татарстане подтвердился 51 новый случай коронавируса.
Всего на 7 ноября в Татарстане зарегистрировано 8 757 случаев COVID-19.
Выздоровели за весь период 7 754 человека, в том числе 41 за минувшие сутки. Умерли с начала пандемии 114 человек.
- В Челнах 102-летняя пациентка смогла побороть COVID-19. Врачи смогли стабилизировать ее состояние несмотря на двустороннюю пневмонию и ряд сопутствующих болезней.
- В Татарстане цена на противокоронавирусные препараты не поднимется выше 7 тысяч рублей. Об этом заявил гендиректор компании «Таттехмедфарм» Олег Акберов.
- Из-за коронавирусных ограничений казанский «Рубин» и подмосковные «Химки» будут играть без зрителей.
- Переболевшие коронавирусом министр спорта Татарстана Владимир Леонов и депутат Госдумы от РТ Айрат Фаррахов сдали в Казани кровь на плазму. Ее будут использовать при лечении больных коронавирусом.
- В Татарстан прибыло 42 дозы вакцины «Спутник-V». До конца ноября в республику поступят дополнительные партии.
Вакцина для животных
За последние сутки в России впервые выявили 20 396 новых случая коронавируса. Поправились 16 803 человека. Таким образом, число зараженных выросло до 1 753 836 человек, а выздоровевших — до 1 312 927 человек.
Зафиксировано 364 смерти от ковида. За весь период в России от коронавируса умерли 30 251 человек.
В России на сегодняшний день проведено более 64 млн тестов на коронавирус, в том числе 550 тыс. за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 417 293 человека.
- В Кремле считают ситуацию с коронавирусом в стране тяжелой. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что темпы распространения вируса требуют дополнительных мер.
- В Роспотребнадзоре согласны с такими оценками. Там ситуацию охарактеризовали как напряженную. Глава ведомства Анна Попова добавила, что обстановка усугубится с приходом гриппа.
- Она также рассказала, что чаще всего россияне заражаются коронавирусом в транспорте.
- По оценкам Росстата, в сентябре 4 329 россиян умерли после заражения COVID-19. Возможно вирус причастен к смерти еще 870 человек.
- Россельхознадзор сообщил, что уже идут испытания вакцины от коронавируса для животных. Этот вопрос кажется актуальным на фоне сообщений о планах Дании полностью истребить популяцию норок в стране.
- Для жителей Тульской области старше 65 лет продлили режим самоизоляции.
- Глава российского Минздрава заявил, что антибиотики при легком течении коронавируса опасны.
- Консульство РФ в Черногории объявило о приостановке работы с 9 ноября из-за роста заболеваемости COVID-19 в стране.
- Более 240 аптечных организаций в России получили разрешение на продажу лекарств в дистанционном формате.
- Школьникам Башкирии, а также Калуги и Обнинска продлили каникулы.
- Второй день подряд число зараженных за сутки в России держится выше 20 тысяч человек.
Новый рекорд по зараженным
В мире коронавирусом нового типа на 10:30 (мск) заразились 49 323 498 человек, 1 242 873 человека умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.
По количеству заболевших на первом месте находятся США (9 734 217). На второй строчке — Индия (8 462 080), на третьей — Бразилия (5 631 181). Россия на четвертом месте (1 720 063), на пятом — Франция (1 709 716).
Больше всего смертей зафиксировано в США (236 073). За ними следуют Бразилия (162 015), Индия (125 562), Мексика (94 323) и Великобритания (48 565).
- За предыдущие сутки в мире коронавирусом заразились 581 679 человек. Это новый антирекорд с начала пандемии.
- Всемирная организация здравоохранения призвала правительства по всему миру готовиться к новой пандемии. Чиновники ВОЗ считают, что COVID-19 должен послужить напоминанием о важности здоровья и его защиты.
- Парламент Португалии одобрил введение с понедельника ЧС из-за COVID-19.
- Власти Латвии уже объявили в стране чрезвычайное положение в связи с ростом заболеваемости коронавирусом
- Во Франции выявлены рекордные 60 тысяч случаев COVID-19 за сутки.
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