Главное о коронавирусе на 7 ноября: 102-летняя пациентка из Челнов и вакцина для животных

Победить ковид в 102 года

За последние сутки в Татарстане подтвердился 51 новый случай коронавируса.

Всего на 7 ноября в Татарстане зарегистрировано 8 757 случаев COVID-19.

Выздоровели за весь период 7 754 человека, в том числе 41 за минувшие сутки. Умерли с начала пандемии 114 человек.

В Челнах 102-летняя пациентка смогла побороть COVID-19. Врачи смогли стабилизировать ее состояние несмотря на двустороннюю пневмонию и ряд сопутствующих болезней.

В Татарстане цена на противокоронавирусные препараты не поднимется выше 7 тысяч рублей. Об этом заявил гендиректор компании «Таттехмедфарм» Олег Акберов.

Из-за коронавирусных ограничений казанский «Рубин» и подмосковные «Химки» будут играть без зрителей.

Переболевшие коронавирусом министр спорта Татарстана Владимир Леонов и депутат Госдумы от РТ Айрат Фаррахов сдали в Казани кровь на плазму. Ее будут использовать при лечении больных коронавирусом.



В Татарстан прибыло 42 дозы вакцины «Спутник-V». До конца ноября в республику поступят дополнительные партии.

Вакцина для животных

За последние сутки в России впервые выявили 20 396 новых случая коронавируса. Поправились 16 803 человека. Таким образом, число зараженных выросло до 1 753 836 человек, а выздоровевших — до 1 312 927 человек.

Зафиксировано 364 смерти от ковида. За весь период в России от коронавируса умерли 30 251 человек.

В России на сегодняшний день проведено более 64 млн тестов на коронавирус, в том числе 550 тыс. за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 417 293 человека.

В Кремле считают ситуацию с коронавирусом в стране тяжелой. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что темпы распространения вируса требуют дополнительных мер.



В Роспотребнадзоре согласны с такими оценками. Там ситуацию охарактеризовали как напряженную. Глава ведомства Анна Попова добавила, что обстановка усугубится с приходом гриппа.



Она также рассказала, что чаще всего россияне заражаются коронавирусом в транспорте.

По оценкам Росстата, в сентябре 4 329 россиян умерли после заражения COVID-19. Возможно вирус причастен к смерти еще 870 человек.



Россельхознадзор сообщил, что уже идут испытания вакцины от коронавируса для животных. Этот вопрос кажется актуальным на фоне сообщений о планах Дании полностью истребить популяцию норок в стране.

Для жителей Тульской области старше 65 лет продлили режим самоизоляции.

Глава российского Минздрава заявил, что антибиотики при легком течении коронавируса опасны.

Консульство РФ в Черногории объявило о приостановке работы с 9 ноября из-за роста заболеваемости COVID-19 в стране.

Более 240 аптечных организаций в России получили разрешение на продажу лекарств в дистанционном формате.

Школьникам Башкирии, а также Калуги и Обнинска продлили каникулы.

Второй день подряд число зараженных за сутки в России держится выше 20 тысяч человек.

Новый рекорд по зараженным

В мире коронавирусом нового типа на 10:30 (мск) заразились 49 323 498 человек, 1 242 873 человека умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.

По количеству заболевших на первом месте находятся США (9 734 217). На второй строчке — Индия (8 462 080), на третьей — Бразилия (5 631 181). Россия на четвертом месте (1 720 063), на пятом — Франция (1 709 716).

Больше всего смертей зафиксировано в США (236 073). За ними следуют Бразилия (162 015), Индия (125 562), Мексика (94 323) и Великобритания (48 565).