В Казани Леонов и Фаррахов сдали кровь на плазму для больных коронавирусом

В Казани министр спорта Татарстана Владимир Леонов и депутат Госдумы от РТ Айрат Фаррахов сдали кровь на плазму для больных коронавирусом. 600 миллилитров крови с антителами могут спасти жизни стразу трем пациентам.

«Очень надеемся, что антитела, которые в высоком титре присутствуют в нашем организме, помогут тем, кто активно борется сейчас с этим коварным вирусом. Обращаюсь к тем, кто перенес это заболевание: у каждого есть возможность помочь всем, кто в этом нуждается», — призвал Фаррахов сдавать кровь с антителами.

Также Фаррахов пообещал решить вопрос с доставкой плазмы в больницы, поскольку сейчас медицинский транспорт и вся система здравоохранения перегружены.



Ранее в Минздраве Татарстана рассказали, кому из больных коронавирусом вводят «антиковидную» плазму.

