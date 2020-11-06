Матч «Химки» — «Рубин» пройдет без зрителей из-за ограничений по коронавирусу

Матч 14-го тура Российской Премьер-лиги (РПЛ) между подмосковными «Химками» и казанским «Рубином» пройдут без зрителей. Об этом сообщается на официальном сайте химчан.

«В Подмосковье продолжают действовать ограничения из-за распространения коронавирусной инфекции. В связи с этим матч 14-го тура Тинькофф РПЛ между «Химками» и «Рубином» пройдет без присутствия зрителей», — говорится в сообщении клуба.

Встреча «Химки» — «Рубин» состоится в воскресенье, 8 ноября. Начало матча — в 14:00 по мск.

Напомним, ранее стало известно об уходе из подмосковного клуба сразу двух тренеров основной команды.