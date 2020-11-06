Россельхознадзор рассказал о вакцине от коронавируса для животных

В России с 20 октября ФГБУ «Федеральный центр охраны здоровья животных» на 40 кошках и 40 собаках провел испытание вакцины от коронавируса для животных, сообщает пресс-служба Россельхознадзора.

Как заявили в ведомстве, у испытуемых не замечено каких-либо негативных реакций «как со стороны общего состояния здоровья, так и на месте введения». Планируется, что вакцину испытают и на пушных зверях, в частности, норках.

Фото: realnoevremya.ru

Препарат от COVID-19 для животных разработан на основе ГОА (гидроокиси алюминия) 1,5%. Каждому испытуемому вводили по 0,5 мл вакцины.

В октябре директор Центра им. Минздрава РФ Александр Гинцбург заявил, что коронавирус может распространиться на животных, что превратит инфекцию в природно-очаговую эпидемию.



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