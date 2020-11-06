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Роспотребнадзор: в России напряженная ситуация с коронавирусом

21:50, 06.11.2020 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
Роспотребнадзор: в России напряженная ситуация с коронавирусом
Фото: government.ru

Глава Роспотребнадзора Анна Попова оценила ситуацию с распространением коронавируса в России как напряженную. В некоторых регионах страны сложная обстановка, рассказала Попова в интервью телеканалу «Россия 1".

Попова обратила внимание, что в России наблюдается увеличение количества острых респираторных инфекций. Ситуация усугубиться с приходом гриппа. По ее словам, это произойдет через 1-1,5 месяца.

Фото: realnoevremya.ru

Глава Роспотребнадзора напомнила о необходимости соблюдать масочный режим и иные меры предосторожности. Попова также отметила, что 80% заражений коронавирусом произошли в общественном транспорте.

Напомним, что сегодня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ситуация с коронавирусом в России требует дополнительных мер. И это меры, не связанные с локдауном.

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