Роспотребнадзор: в России напряженная ситуация с коронавирусом

Глава Роспотребнадзора Анна Попова оценила ситуацию с распространением коронавируса в России как напряженную. В некоторых регионах страны сложная обстановка, рассказала Попова в интервью телеканалу «Россия 1".

Попова обратила внимание, что в России наблюдается увеличение количества острых респираторных инфекций. Ситуация усугубиться с приходом гриппа. По ее словам, это произойдет через 1-1,5 месяца.

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Глава Роспотребнадзора напомнила о необходимости соблюдать масочный режим и иные меры предосторожности. Попова также отметила, что 80% заражений коронавирусом произошли в общественном транспорте.

Напомним, что сегодня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ситуация с коронавирусом в России требует дополнительных мер. И это меры, не связанные с локдауном.

