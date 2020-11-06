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В Татарстане цена на противокоронавирусные препараты «Фавипиравир» не поднимется выше 7 тысяч рублей

14:02, 06.11.2020 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19 1
В Татарстане цена на противокоронавирусные препараты «Фавипиравир» не поднимется выше 7 тысяч рублей
Фото: realnoevremya.ru / Ринат Назметдинов

Цена на противовирусные препараты «Фавипиравир», рекомендованные для лечения коронавируса, не поднимется выше 7 тыс. рублей, рассказал гендиректор «Таттехмедфарм» Олег Акберов в программе «Интервью без галстука» Андрею Кузьмину.

Ранее был ажиотаж вокруг противовирусных препаратов по международному непатентованному наименованию «Фавипиравир», но сейчас они есть в аптеках республики, цена на эти лекарства сбалансирована и колеблется в пределах от 5 до 7 тысяч рублей. Выше этой цены стоимость препарата не поднимется.

Акберов подчеркнул, что нет необходимости покупать это лекарство впрок, потому что оно действует в период 5 дней с момента заболевания.

В конце октября Минздрав России обновил рекомендации по лечению COVID-19. Также ведомство опубликовало список лекарств, которые можно применять для профилактики коронавируса.

ОбществоМедицина Татарстан
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 14:23
    Ну прямо успокоили. Теперь это, конечно, копейки для пенсионеров
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