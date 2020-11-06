Зафиксирован новый антирекорд случаев заражения коронавирусом в мире за сутки

За последние сутки в мире коронавирусом заразились 581 679 человек. Это новый антирекорд с начала пандемии, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на данные Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Предыдущий максимум количества выявленных случаев COVID-19 в мире за сутки зафиксирован 31 октября — более 557 тысяч зараженных людей.

Фото: realnoevremya.ru

По данным Университета Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени, на сегодняшний день с начала пандемии в мире зарегистрировано 49 100 320 случаев коронавируса. На первом месте по количеству зараженных США — 9 564 501 человек.



В России за последние сутки зафиксировано 20 582 новых случая коронавируса, в Татарстане — 57.

