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Зафиксирован новый антирекорд случаев заражения коронавирусом в мире за сутки

22:35, 06.11.2020 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
Зафиксирован новый антирекорд случаев заражения коронавирусом в мире за сутки
Фото: realnoevremya.ru

За последние сутки в мире коронавирусом заразились 581 679 человек. Это новый антирекорд с начала пандемии, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на данные Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Предыдущий максимум количества выявленных случаев COVID-19 в мире за сутки зафиксирован 31 октября — более 557 тысяч зараженных людей.

Фото: realnoevremya.ru

По данным Университета Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени, на сегодняшний день с начала пандемии в мире зарегистрировано 49 100 320 случаев коронавируса. На первом месте по количеству зараженных США — 9 564 501 человек.

В России за последние сутки зафиксировано 20 582 новых случая коронавируса, в Татарстане — 57.

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