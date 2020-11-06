В Челнах от коронавируса выздоровела 102-летняя пациентка

Фото: @minzdravrt

В Челнах из больницы выписали 102-летнюю бабушку, которая выздоровела после коронавирусной инфекции. Об этом рассказали в Минздраве Татарстана.

Зарига Таштамирова была экстренно госпитализирована в инфекционный госпиталь 24 октября. У нее была двусторонняя пневмония средней тяжести. Пациентка страдала рядом серьезных сопутствующих болезней.

Врачи смогли оперативно стабилизировать ее состояние без применения интенсивной терапии. Выписываясь из больницы, долгожительница не уставала благодарить медиков за труд и самоотдачу.



Ранее в Нижнекамске из инфекционного госпиталя выписали 90-летнюю пациентку Гадилю Гатаулину, которая победила пневмонию с 80-процентным поражением легких.

