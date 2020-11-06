В сентябре в России от коронавируса умерли 4,3 тысячи человек

В сентябре для 4 329 россиян заболевание коронавируса закончилось летальным исходом, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на статистику Росстата. Предположительно, COVID-19 мог стать причиной еще 870 сентябрьских смертей в России.

В 1 401 случае летальных исходов в первом месяце осени коронавирус имеет косвенное значение: он ускорил развитие некоторых болезней или перевел в тяжелую форму течения хронические заболевания.

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Не подтвердилась причастность коронавируса к 3 198 случаям летальных исходов в сентябре.

Напомним, что на сегодняшний день в России с начала пандемии от коронавируса умерли 29 887 человек, в мире — 1 233 330. В Татарстане зафиксировано 114 летальных исходов от COVID-19.

