Главное к утру: работоспособные скважины «Татнефти» и «хорошие переговоры» Путина и Эрдогана
«Реальное время» публикует подборку наиболее важных и интересных новостей на утро четверга, 29 октября.
- «Татнефть» сохранила в работоспособном состоянии все скважины, на которых ограничила добычу нефти в рамках соглашения ОПЕК+. Технически компания способна восстановить добычу в течение одного-двух месяцев после истечения срока сделки.
- Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что в ходе беседы с российским лидером Владимиром Путиным предложил ему вместе решить проблему Нагорного Карабаха. По его словам, стороны «провели хорошие переговоры».
- Курс евро на Мосбирже превысил 93 рубля впервые с сентября 2020 года. Курс доллара достиг отметки в 79,03 рубля.
- В Татарстане суд продлил до января 2021 года арест 54-летнему Араику Мирзояну, обвиняемому в убийстве бизнесмена из Бугульмы Евгения Деданина. Арест продлили на 2 месяца — до 1 января 2021 года включительно.
- В Татарстане работают над проектом по устранению последствий аварийных разливов нефти. Проект призван помочь эффективно устранять последствия аварийных разливов нефти и нефтепродуктов в морской воде в условиях низких температур.
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