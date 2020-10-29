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Главное к утру: работоспособные скважины «Татнефти» и «хорошие переговоры» Путина и Эрдогана

07:00, 29.10.2020
Главное к утру: работоспособные скважины «Татнефти» и «хорошие переговоры» Путина и Эрдогана
Фото: realnoevremya.ru

«Реальное время» публикует подборку наиболее важных и интересных новостей на утро четверга, 29 октября.

  • «Татнефть» сохранила в работоспособном состоянии все скважины, на которых ограничила добычу нефти в рамках соглашения ОПЕК+. Технически компания способна восстановить добычу в течение одного-двух месяцев после истечения срока сделки.
  • Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что в ходе беседы с российским лидером Владимиром Путиным предложил ему вместе решить проблему Нагорного Карабаха. По его словам, стороны «провели хорошие переговоры».
wikimedia.org
  • Курс евро на Мосбирже превысил 93 рубля впервые с сентября 2020 года. Курс доллара достиг отметки в 79,03 рубля.
  • В Татарстане суд продлил до января 2021 года арест 54-летнему Араику Мирзояну, обвиняемому в убийстве бизнесмена из Бугульмы Евгения Деданина. Арест продлили на 2 месяца — до 1 января 2021 года включительно.
  • В Татарстане работают над проектом по устранению последствий аварийных разливов нефти. Проект призван помочь эффективно устранять последствия аварийных разливов нефти и нефтепродуктов в морской воде в условиях низких температур.
Общество Татарстан
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