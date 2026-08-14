Минниханов посетил Апастовский и Тетюшский районы с рабочей поездкой

Раис Татарстана осмотрел строящийся молочный комплекс, открыл пансионат для мальчиков «Мирас» и встретился с аграриями

Раис Татарстана Рустам Минниханов совершил рабочую поездку в Апастовский и Тетюшский районы. В Апастовском районе он осмотрел строящийся молочный комплекс в селе Табар-Черки, рассчитанный на 400 коров.

— Плановый объем производства молока при выходе на проектную мощность — 4 380 тонн в год, или 12 тонн в сутки, — сообщает пресс-служба.

Также в Апастово Минниханов принял участие в открытии пансионата для мальчиков «Мирас» благотворительного фонда «Ярдам — Помощь». Учреждение рассчитано на 40 воспитанников и четырех воспитателей, проживание предоставляется бесплатно. Программа обучения длится 4 года и рассчитана на детей 12—17 лет.

— Всего собрано 42,4 тыс. тонн зерновых. Урожайность — 38 ц/га. Работа организована, ГСМ в наличии, на полях задействовано 76 комбайнов, — сообщил глава Апастовского района Айрат Зиганшин.

В Тетюшском районе Минниханов облетел поля на вертолете, осмотрел сельскохозяйственную выставку местных производителей — рыбной продукции, минеральной воды, полиэтиленовых труб и отопительных систем.

Подробнее о рабочей поездке раиса Татарстана — в сюжете программы «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

Ранее сообщалось, что в Татарстане планируется создание интерактивного центра науки и технологий, который должен показать посетителям путь исследователя.

Вадим Вахрушев