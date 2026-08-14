Молдавия и Румыния отозвали послов из России
В МИД РФ назвали эти действия согласованными
Молдавия и Румыния отозвали своих послов из Москвы. Кишинев принял решение после того, как 10 августа у села Крокмаз обнаружили обломки беспилотника, а Бухарест — месяцем ранее после похожего инцидента.
— Очевидно, что и те и другие отрабатывали единые методички, — рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
В МИД РФ отметили, что достоверных данных о происхождении дронов не было.
Ранее президент РФ Владимир Путин назначил Дмитрия Догадкина новым послом России в Сирии, освободив от этой должности Александра Ефимова. Соответствующие указы были опубликованы на официальном портале правовой информации.
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