Молдавия и Румыния отозвали послов из России

В МИД РФ назвали эти действия согласованными

Молдавия и Румыния отозвали своих послов из Москвы. Кишинев принял решение после того, как 10 августа у села Крокмаз обнаружили обломки беспилотника, а Бухарест — месяцем ранее после похожего инцидента.

— Очевидно, что и те и другие отрабатывали единые методички, — рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

В МИД РФ отметили, что достоверных данных о происхождении дронов не было.

Ранее президент РФ Владимир Путин назначил Дмитрия Догадкина новым послом России в Сирии, освободив от этой должности Александра Ефимова. Соответствующие указы были опубликованы на официальном портале правовой информации.



Вадим Вахрушев