В Татарстане работают над проектом по устранению последствий аварийных разливов нефти

Созданный в Татарстане проект по устранению последствий аварийных разливов нефти, поддержанный технопарком «Идея», стал лауреатом международного конкурса научных и инновационных разработок, направленных на развитие и освоение Арктики и Континентального шельфа, проводимого при поддержке правительства РФ и Министерства энергетики РФ.

Проект призван помочь эффективно устранять последствия аварийных разливов нефти и нефтепродуктов в морской воде в условиях низких температур.

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Авторы проекта указывают на его актуальность и отмечают, что аварийные разливы нефти и нефтепродуктов, которые происходят на объектах нефтедобывающей, транспортирующей и нефтеперерабатывающей промышленности, наносят не только ощутимый вред экосистемам, но и приводят к негативным экономическим и социальным последствиям.

Поэтому нужно уделят особое внимание к изучению способов ликвидации аварийных разливов нефти. Особенно это относится к суровым условиям Крайнего Севера и Арктики. К тому же сейчас в России подобные вещества не производятся, а используются только зарубежные аналоги, сообщает пресс-служба технопарка «Идея».

После успешного прохождения первого этапа и определения дальнейших направлений развития технопарк планирует организовать сначала опытное, а в дальнейшем серийное производство диспергентов.

Ранее СМИ назвали компании с наибольшим количеством разливов нефти в России. Журналисты посчитали количество разливов на миллион тонн добытой нефти. Согласно таким подсчетам, с большим отрывом «лидирует» компания «Русснефть». На один миллион тонн добытой нефти у нее приходится больше сорока разливов.

