Валерий Леонтьев примет участие в «Новой волне» в Казани

Он выступит дважды — 24 и 25 августа

Фото: Динар Фатыхов

Валерий Леонтьев прилетит в Россию на фестиваль «Новая волна», который пройдет в Казани с 20 по 26 августа. Артист сейчас проживает в США.

— Леонтьев планирует выступить дважды: 24 августа, на юбилейном творческом вечере композитора Раймонда Паулса, и 25 августа — на гала-концерте звезд, — сообщает РИА «Новости».

Оба выступления состоятся на площадке New Wave Hall. Билеты на концерты с участием Леонтьева уже распроданы.

Ранее сообщалось, что в Казани завершаются последние приготовления к международному конкурсу. В нем участвуют 12 финалистов из России, Армении, Беларуси и Казахстана, продано уже более 95% билетов. В прошлом году трансляции собрали 17,5 млн зрителей.

Вадим Вахрушев