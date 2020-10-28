«Татнефть» восстановит добычу нефти после завершения сделки ОПЕК+ в течение 1-2 месяцев

«Татнефть» сохранила в работоспособном состоянии все скважины, на которых ограничила добычу нефти в рамках соглашения ОПЕК+. Технически компания способна восстановить добычу в течение 1-2 месяцев после истечения срока сделки, заявил помощник генерального директора по корпоративным финансам «Татнефти» Василий Мозговой.

«Поэтому саму добычу при снятии ограничений мы способны восстановить очень быстро, в течение 1-2 месяцев до уровня I квартала 2020 года», — передает ТАСС его слова.

Для этого компании понадобятся инвестиции, которые нужны для обычного поддержания добычи. «Татнефть» закладывает в бюджет на 2021 год цену нефти в диапазоне $40—50 за баррель, но также в запасе имеет стресс-сценарии для низких и высоких цен.

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В этом году компания намерена добыть 25,9 млн тонн нефти, что на 13% меньше уровня 2019 года с учетом ограничений по соглашению ОПЕК+.

Ранее первый заместитель гендиректора по разведке и добыче нефти и газа «Татнефти» Рустам Халимов сообщил о планах компании перевести 20 лицензионных участков на режим налога на дополнительный доход (НДД).

