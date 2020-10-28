Эрдоган предложил Путину вместе решить конфликт в Нагорном Карабахе

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что в ходе беседы с российским лидером Владимиром Путиным предложил ему вместе решить проблему Нагорного Карабаха.

По его словам, стороны «провели хорошие переговоры». «Мы сказали: давайте уже закончим это все на Кавказе. Хотите, мы сообща сделаем шаги, поговорим со сторонами. Но сейчас нам важно четко решить: будем мы урегулировать проблему или же нет», — передает его слова телеканал NTV.

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Эрдоган считает, что Минская группа не решала проблему, а просто тянула время. Президент Турции предложил российскому лидеру провести встречу с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. В свою очередь, Эрдоган готов поговорить с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. «Давайте уже сделаем хорошо, пусть встретятся делегации. Уверен, мы получим результат», — заявил он.

Путин и Эрдоган обсудили конфликт в Нагорном Карабахе вчера в ходе телефонного разговора. Он состоялся по инициативе турецкой стороны.