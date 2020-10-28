Курс евро превысил 93 рубля

Курс евро на Мосбирже превысил 93 рубля впервые с сентября 2020 года. Курс доллара достиг отметки в 79,03 рубля.

По состоянию на 21:44 по мск курс евро достиг отметки в 92,96 рубля. В 21:42 по мск евро был равен 93,01 рубля. Курс доллара по данным на 21:44 равен 79,08 рубля.



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Ранее эксперты дали прогноз «Реальному времени», что будет с курсом рубля до конца года. Подробности — в материале интернет-газеты.