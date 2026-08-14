Суд рассмотрит жалобу «Яблока» на снятие с выборов 17 августа

Верховный суд России принял к рассмотрению апелляционную жалобу

Фото: Динар Фатыхов

Верховный суд РФ зарегистрировал апелляционную жалобу оппозиционной партии «Яблоко» на решение об отмене регистрации ее федерального списка кандидатов на выборах в Государственную думу, рассказали в судебной инстанции.

— Председатель партии Николай Рыбаков подаст жалобу в 14:00 мск 14 августа. Заседание пройдет 17 августа, — сообщают «Ведомости».



Кроме того, представитель партии в ЦИК Иван Большаков сообщил, что «Яблоко» готовит иски о защите деловой репутации к председателю партии «Родина» Алексею Журавлеву и другим лидерам парламентских партий. В партии считают, что те выступили с клеветническими заявлениями в адрес «Яблока».

Ранее Верховный суд РФ удовлетворил иск партии «Родина» и исключил «Яблоко» из числа участников выборов в Госдуму. В числе претензий к партии были нарушения законодательства об интеллектуальной собственности.



Вадим Вахрушев