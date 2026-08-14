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Суд рассмотрит жалобу «Яблока» на снятие с выборов 17 августа

15:20, 14.08.2026

Верховный суд России принял к рассмотрению апелляционную жалобу

Суд рассмотрит жалобу «Яблока» на снятие с выборов 17 августа
Фото: Динар Фатыхов

Верховный суд РФ зарегистрировал апелляционную жалобу оппозиционной партии «Яблоко» на решение об отмене регистрации ее федерального списка кандидатов на выборах в Государственную думу, рассказали в судебной инстанции.

— Председатель партии Николай Рыбаков подаст жалобу в 14:00 мск 14 августа. Заседание пройдет 17 августа, — сообщают «Ведомости».

Кроме того, представитель партии в ЦИК Иван Большаков сообщил, что «Яблоко» готовит иски о защите деловой репутации к председателю партии «Родина» Алексею Журавлеву и другим лидерам парламентских партий. В партии считают, что те выступили с клеветническими заявлениями в адрес «Яблока».

Ранее Верховный суд РФ удовлетворил иск партии «Родина» и исключил «Яблоко» из числа участников выборов в Госдуму. В числе претензий к партии были нарушения законодательства об интеллектуальной собственности.

Вадим Вахрушев

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