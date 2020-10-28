В Татарстане суд продлил до января арест обвиняемому в убийстве бизнесмена из Бугульмы
В Татарстане суд продлил до января 2021 года арест 54-летнему Араику Мирзояну, обвиняемому в убийстве бизнесмена из Бугульмы Евгения Деданина.
Арест продлили на 2 месяца — до 1 января 2021 года включительно. Данное ходатайство поддержала прокуратура. Мирзоян возражений не высказывал, рассказал ТАСС старший помощник прокурора республики Руслан Галиев.
Напомним, в СИЗО обвиняемого отправил Бугульминский горсуд 3 сентября — через 2 дня после расстрела бизнесмена Евгения Деданина.
Подробности убийства бугульминского предпринимателя — в материале «Реального времени».ОбществоВластьПроисшествия Татарстан
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