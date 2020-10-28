Новости общества

21:40 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В Татарстане суд продлил до января арест обвиняемому в убийстве бизнесмена из Бугульмы

20:49, 28.10.2020 Сюжет:  Дело Деданина
В Татарстане суд продлил до января арест обвиняемому в убийстве бизнесмена из Бугульмы
Фото: realnoevremya.ru

В Татарстане суд продлил до января 2021 года арест 54-летнему Араику Мирзояну, обвиняемому в убийстве бизнесмена из Бугульмы Евгения Деданина.

Арест продлили на 2 месяца — до 1 января 2021 года включительно. Данное ходатайство поддержала прокуратура. Мирзоян возражений не высказывал, рассказал ТАСС старший помощник прокурора республики Руслан Галиев.

pxhere.com

Напомним, в СИЗО обвиняемого отправил Бугульминский горсуд 3 сентября — через 2 дня после расстрела бизнесмена Евгения Деданина.

Подробности убийства бугульминского предпринимателя — в материале «Реального времени».

ОбществоВластьПроисшествия Татарстан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем