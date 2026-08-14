Илья Вольфсон предложил меры поддержки девелоперов

Поддержка включает смягчение условий по эскроу и упрощение рефинансирования

В Казани обсудили меры поддержки строительной отрасли. Было предложено смягчить порог наполнения эскроу-счетов, чтобы сохранять льготную ставку по проектному финансированию при временном спаде продаж.

— Это создаст подушку безопасности для проекта в периоды спада спроса и не даст объекту уйти в убыток, — сообщил депутат Госдумы Илья Вольфсон.

Он также предложил упростить рефинансирование кредитов без сбора подписей всех дольщиков и пересмотреть налоговые правила, исключив двойное налогообложение.



Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Также Вольфсон выступил за альтернативную модель эскроу — специальные счета казначейства под гарантии регионального бюджета, что позволит направить сэкономленные средства на строительство школ и детских садов.

Ранее сообщалось, что в Казани до 2033 года планируют построить две многоэтажки на улице Габишева. В каждом здании предусмотрено до 2,5 тыс. кв. метров встроенных нежилых помещений.

Вадим Вахрушев