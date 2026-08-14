В России расширили перечень нежелательных организаций
Шесть иностранных организаций из Грузии, США, Германии и Италии
Минюст России пополнил список иностранных и международных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории страны. Как сообщается на сайте ведомства, в перечень включены шесть структур из Грузии, США, Германии и Италии.
В список вошли:
- «Россияне Батуми»* (Грузия);
- Human Rights Foundation (HRF, «Фонд защиты прав человека»)* (США);
- «Фонд памяти жертв коммунизма»* (США);
- «Общество памяти»* (США);
- «Исследовательский центр независимой литературы и общественных движений Восточной Европы при Бременском университете»* (Германия);
- «Ассоциация свободных россиян в Италии»* (Италия).
Ранее Минюст России признал нежелательными на территории страны 10 иностранных неправительственных организаций из Великобритании, США, Германии, Норвегии и Франции.
Справка
* Организация признана нежелательной на территории РФ.
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