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В России расширили перечень нежелательных организаций

18:19, 14.08.2026

Шесть иностранных организаций из Грузии, США, Германии и Италии

В России расширили перечень нежелательных организаций
Фото: Анастасия Фартыгина

Минюст России пополнил список иностранных и международных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории страны. Как сообщается на сайте ведомства, в перечень включены шесть структур из Грузии, США, Германии и Италии.

В список вошли:

  • «Россияне Батуми»* (Грузия);
  • Human Rights Foundation (HRF, «Фонд защиты прав человека»)* (США);
  • «Фонд памяти жертв коммунизма»* (США);
  • «Общество памяти»* (США);
  • «Исследовательский центр независимой литературы и общественных движений Восточной Европы при Бременском университете»* (Германия);
  • «Ассоциация свободных россиян в Италии»* (Италия).

Ранее Минюст России признал нежелательными на территории страны 10 иностранных неправительственных организаций из Великобритании, США, Германии, Норвегии и Франции.

Вадим Вахрушев
Справка

* Организация признана нежелательной на территории РФ.

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