В России расширили перечень нежелательных организаций

Шесть иностранных организаций из Грузии, США, Германии и Италии

Фото: Анастасия Фартыгина

Минюст России пополнил список иностранных и международных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории страны. Как сообщается на сайте ведомства, в перечень включены шесть структур из Грузии, США, Германии и Италии.

В список вошли:

«Россияне Батуми»* (Грузия);

Human Rights Foundation (HRF, «Фонд защиты прав человека»)* (США);

«Фонд памяти жертв коммунизма»* (США);

«Общество памяти»* (США);

«Исследовательский центр независимой литературы и общественных движений Восточной Европы при Бременском университете»* (Германия);

«Ассоциация свободных россиян в Италии»* (Италия).

Ранее Минюст России признал нежелательными на территории страны 10 иностранных неправительственных организаций из Великобритании, США, Германии, Норвегии и Франции.



Вадим Вахрушев