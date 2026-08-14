Новак поручил усилить топливообеспечение в десяти регионах РФ

Совещание прошло с участием Минэнерго, Минсельхоза, ФАС, Минвостокразвития

Вице-премьер РФ Александр Новак поручил профильным ведомствам и нефтяным компаниям усилить работу по обеспечению регионов топливом. Об этом сообщил Кабмин по итогам совещания, в котором приняли участие представители Минэнерго, Минсельхоза, ФАС, Минвостокразвития, руководители регионов и отраслевых предприятий.

— Поручено держать на контроле цены на топливо для сельхозтоваропроизводителей, а также розничные цены на АЗС, — передает сообщение ТАСС.

Особое внимание на совещании уделили ситуации в Оренбургской, Липецкой, Тверской и Орловской областях, Республике Тыва, Краснодарском крае, Хакасии, Забайкальском, Приморском и Красноярском краях.

Ранее сообщалось, что в Оренбургской области на автозаправочных станциях ввели временные ограничения на продажу топлива. Бензин и дизельное топливо теперь отпускают физическим лицам по определенным дням в зависимости от номера автомобиля.

Вадим Вахрушев