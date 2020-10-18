Главное о коронавирусе на 18 октября: в Татарстане растет заболеваемость, COVID-19 смог выжить на упаковке
Заболеваемость в Татарстане увеличилась в 1,3 раза
За последние сутки в Татарстане подтвердился 41 новый случай коронавируса.
На 16 октября в республике зафиксировано 7 811 случаев COVID-19. Выздоровели за весь период 6 733 человека, в том числе 31 за минувшие сутки. Жертв коронавируса в республике 96.
- В Татарстане общее число заболевших коронавирусом по нарастающей составляет 7 770 человек (или 208,1 на 100 тыс. населения). Заболеваемость по сравнению с сентябрем в республике увеличилась в 1,3 раза. Если за предыдущий месяц был зафиксирован 721 случай, то с 1 по 17 октября — 540 новых случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией, рассказала заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Марина Трофимова.
- Доля заболевших коронавирусом пожилых людей в Татарстане по-прежнему составляет 96%. При этом в полтора раза выросла заболеваемость лиц старше 65 лет.
- В Казани вчера простились со скончавшимся на днях президентом байкерского клуба «Мотолегион» Виталием Хабибом. Как сообщают его друзья, причиной смерти стал коронавирус.
- Доцент кафедры клинической психологии и психологии личности Института психологии и образования КФУ Ильдар Абитов рассказал, как бороться со страхом заразиться коронавирусом. Эксперт указал на то, что психологическая помощь нужна в том случае, если страх заразиться становится чрезмерным: человек не может выйти из дома, появляются невротические симптомы.
- Вчера в России и в Казани прошел очередной, уже 17-й по счету, «Тотальный диктант». Мероприятие проводилось с соблюдением всех мер безопасности. «Реальное время» рассказало, как это было.
- В Татарстане увеличилось количество нарушителей мер профилактики. На прошедшем гастрономическом фестивале «Гриль-фест» в Горкинско-Ометьевском парке нарушения выявлены на всех 15 проверенных объектах питания.
- Вакцина — практически единственный способ побороть коронавирус. На данный момент нет лекарственных препаратов, которые действовали бы на сам вирус, об этом рассказал в интервью Андрею Кузьмину директор научно-клинического центра прецизионной и регенеративной медицины Института фундаментальной медицины и биологии КФУ, член-корреспондент Академии наук РТ, профессор Альберт Ризванов. Он отметил, что вакцинация необходима не только здоровому населению, но и переболевшим.
- В России разработали компактный рециркулятор воздуха для такси и каршеринга, заявил глава «Ростеха» Сергей Чемезов. Пилотный проект реализуется с некоторыми крупными операторами такси и каршеринга в Казани, Москве и Нижнем Новгороде.
Количество пассажиров в Москве уменьшилось на миллион
За последние сутки в России выявлено 15 099 новых случая коронавируса, выздоровели 5 377 человек. Таким образом, число зараженных выросло до 1 399 334 человек, выздоровевших — до 1 070 576.
За сутки зафиксировано 185 случаев смерти. За весь период в России от коронавируса умерли 24 187 человек.
На сегодняшний день в стране проведено более 53,8 млн тестов на коронавирус, в том числе 544 тыс. за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 304,2 тыс. человек.
- Глава Хакасии Валентин Коновалов, президент Южной Осетии Анатолий Бибилов и и. о. премьер-министра этой республики Геннадий Бекоев заразились коронавирусом.
- МЧС России для предотвращения распространения коронавируса отменило все командировки сотрудников, которые не связаны с чрезвычайными ситуациями.
- Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что транспортом в настоящее время пользуется примерно на миллион человек меньше, чем до перевода части москвичей на удаленный режим работы.
- Горнолыжники сборной России не выступят 18 октября на этапе Кубка мира в австрийском Зельдене из-за подозрения на коронавирус в команде.
- Федеральный научный центр исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М.П. Чумакова РАН создал специальный комитет по мониторингу данных, получаемых в ходе клинического исследования цельновирионной вакцины собственной разработки против коронавируса.
- Председатель Синодального отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев) призвал глав медучреждений, в которых лечат пациентов с коронавирусом, беспрепятственно пропускать священников к больным.
- На фоне пандемии коронавируса россияне стали чаще заниматься самолечением. Врач аллерголог-иммунолог Алексей Бессмертный предупредил, что это может привести к серьезным последствиям — мы останемся без лекарств, способных победить болезнь, в частности без антибиотиков.
- Крымские курорты провели успешный туристический сезон в условиях пандемии COVID-19. За 3,5 месяца ни один отель или санаторий не закрывали на карантин из-за инфекции. Сейчас ведется бронирование на зиму, рассказал председатель комитета по туризму, курортам и спорту Госсовета республики Алексей Черняк.
Живой вирус COVID-19 впервые обнаружили на замороженной упаковке
В мире коронавирусом нового типа на 10:30 (мск) заразились 39 671 447 человек, 1 109 838 человек умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.
По количеству заболевших на первом месте находятся США (8 106 752). На второй строчке — Индия (7 494 551), на третьей — Бразилия (5 224 362). Россия на четвертом месте (1 376 020), на пятом — Аргентина (979 119).
Больше всего смертей зафиксировано в США (219 289). За ними следуют Бразилия (153 675), Индия (114 031), Мексика (86 059) и Великобритания (43 669).
- Эксперты Китайского центра по контролю и профилактике заболеваний впервые в мире обнаружили живой вирус COVID-19 на упаковке замороженных морепродуктов. Впервые вне лаборатории специалисты доказали, что при особых условиях транспортировки замороженной продукции вирус SARS-CoV-2 может выживать на упаковке на протяжении длительного времени.
- Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер ушел на карантин после того, как тест на коронавирус одного из сотрудников его личной охраны показал положительный результат. Пока Штайнмайер сдал первый тест на коронавирус, его результат отрицательный.
- Министр иностранных дел Бельгии Софи Вильмес заразилась коронавирусом.
- Сотрудники компаний Кремниевой долины США пожаловались на удаленку. Большинство опрошенных (68%) сотрудников заявили, что чувствуют себя более измотанными, чем во время работы в офисе до начала пандемии коронавируса. Большая часть таких респондентов оказалась среди сотрудников Facebook — 81% и Google — 79%.
- Украина не будет закупать российскую вакцину от COVID-19, об этом заявило посольство США в Киеве. «Украина не будет закупать российскую вакцину от COVID-19, которая не прошла клинических испытаний на безопасность», — заявили там.
- Итальянская полиция оштрафовала на 400 евро (более 36 тысяч рублей) влюбленную пару в Милане, которая целовалась без медицинских масок. Учитывая эпидемиологическую ситуацию в стране, маски в Италии предписано носить даже на улице.
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