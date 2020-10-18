Главное о коронавирусе на 18 октября: в Татарстане растет заболеваемость, COVID-19 смог выжить на упаковке

Фото: Ринат Назметдинов

Заболеваемость в Татарстане увеличилась в 1,3 раза

За последние сутки в Татарстане подтвердился 41 новый случай коронавируса.



На 16 октября в республике зафиксировано 7 811 случаев COVID-19. Выздоровели за весь период 6 733 человека, в том числе 31 за минувшие сутки. Жертв коронавируса в республике 96.



В Татарстане общее число заболевших коронавирусом по нарастающей составляет 7 770 человек (или 208,1 на 100 тыс. населения). Заболеваемость по сравнению с сентябрем в республике увеличилась в 1,3 раза. Если за предыдущий месяц был зафиксирован 721 случай, то с 1 по 17 октября — 540 новых случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией, рассказала заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Марина Трофимова.

Доля заболевших коронавирусом пожилых людей в Татарстане по-прежнему составляет 96%. При этом в полтора раза выросла заболеваемость лиц старше 65 лет.

Фото Рината Назметдинова

В Казани вчера простились со скончавшимся на днях президентом байкерского клуба «Мотолегион» Виталием Хабибом. Как сообщают его друзья, причиной смерти стал коронавирус.

Доцент кафедры клинической психологии и психологии личности Института психологии и образования КФУ Ильдар Абитов рассказал, как бороться со страхом заразиться коронавирусом. Эксперт указал на то, что психологическая помощь нужна в том случае, если страх заразиться становится чрезмерным: человек не может выйти из дома, появляются невротические симптомы.



Вчера в России и в Казани прошел очередной, уже 17-й по счету, «Тотальный диктант». Мероприятие проводилось с соблюдением всех мер безопасности. «Реальное время» рассказало, как это было.

В Татарстане увеличилось количество нарушителей мер профилактики. На прошедшем гастрономическом фестивале «Гриль-фест» в Горкинско-Ометьевском парке нарушения выявлены на всех 15 проверенных объектах питания.



Фото Максима Платонова

Вакцина — практически единственный способ побороть коронавирус. На данный момент нет лекарственных препаратов, которые действовали бы на сам вирус, об этом рассказал в интервью Андрею Кузьмину директор научно-клинического центра прецизионной и регенеративной медицины Института фундаментальной медицины и биологии КФУ, член-корреспондент Академии наук РТ, профессор Альберт Ризванов. Он отметил, что вакцинация необходима не только здоровому населению, но и переболевшим.



В России разработали компактный рециркулятор воздуха для такси и каршеринга, заявил глава «Ростеха» Сергей Чемезов. Пилотный проект реализуется с некоторыми крупными операторами такси и каршеринга в Казани, Москве и Нижнем Новгороде.



Количество пассажиров в Москве уменьшилось на миллион

За последние сутки в России выявлено 15 099 новых случая коронавируса, выздоровели 5 377 человек. Таким образом, число зараженных выросло до 1 399 334 человек, выздоровевших — до 1 070 576.



За сутки зафиксировано 185 случаев смерти. За весь период в России от коронавируса умерли 24 187 человек.



На сегодняшний день в стране проведено более 53,8 млн тестов на коронавирус, в том числе 544 тыс. за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 304,2 тыс. человек.

Глава Хакасии Валентин Коновалов, президент Южной Осетии Анатолий Бибилов и и. о. премьер-министра этой республики Геннадий Бекоев заразились коронавирусом.

МЧС России для предотвращения распространения коронавируса отменило все командировки сотрудников, которые не связаны с чрезвычайными ситуациями.



Фото mos.ru

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что транспортом в настоящее время пользуется примерно на миллион человек меньше, чем до перевода части москвичей на удаленный режим работы.

Горнолыжники сборной России не выступят 18 октября на этапе Кубка мира в австрийском Зельдене из-за подозрения на коронавирус в команде.

Федеральный научный центр исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М.П. Чумакова РАН создал специальный комитет по мониторингу данных, получаемых в ходе клинического исследования цельновирионной вакцины собственной разработки против коронавируса.

Председатель Синодального отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев) призвал глав медучреждений, в которых лечат пациентов с коронавирусом, беспрепятственно пропускать священников к больным.

Фото tatmitropolia.ru

На фоне пандемии коронавируса россияне стали чаще заниматься самолечением. Врач аллерголог-иммунолог Алексей Бессмертный предупредил, что это может привести к серьезным последствиям — мы останемся без лекарств, способных победить болезнь, в частности без антибиотиков.



Крымские курорты провели успешный туристический сезон в условиях пандемии COVID-19. За 3,5 месяца ни один отель или санаторий не закрывали на карантин из-за инфекции. Сейчас ведется бронирование на зиму, рассказал председатель комитета по туризму, курортам и спорту Госсовета республики Алексей Черняк.

Живой вирус COVID-19 впервые обнаружили на замороженной упаковке

В мире коронавирусом нового типа на 10:30 (мск) заразились 39 671 447 человек, 1 109 838 человек умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.



По количеству заболевших на первом месте находятся США (8 106 752). На второй строчке — Индия (7 494 551), на третьей — Бразилия (5 224 362). Россия на четвертом месте (1 376 020), на пятом — Аргентина (979 119).



Больше всего смертей зафиксировано в США (219 289). За ними следуют Бразилия (153 675), Индия (114 031), Мексика (86 059) и Великобритания (43 669).



Эксперты Китайского центра по контролю и профилактике заболеваний впервые в мире обнаружили живой вирус COVID-19 на упаковке замороженных морепродуктов. Впервые вне лаборатории специалисты доказали, что при особых условиях транспортировки замороженной продукции вирус SARS-CoV-2 может выживать на упаковке на протяжении длительного времени.

Фото: facebook.com/Bundespraesident.Steinmeier

Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер ушел на карантин после того, как тест на коронавирус одного из сотрудников его личной охраны показал положительный результат. Пока Штайнмайер сдал первый тест на коронавирус, его результат отрицательный.

Министр иностранных дел Бельгии Софи Вильмес заразилась коронавирусом.

Сотрудники компаний Кремниевой долины США пожаловались на удаленку. Большинство опрошенных (68%) сотрудников заявили, что чувствуют себя более измотанными, чем во время работы в офисе до начала пандемии коронавируса. Большая часть таких респондентов оказалась среди сотрудников Facebook — 81% и Google — 79%.

Украина не будет закупать российскую вакцину от COVID-19, об этом заявило посольство США в Киеве. «Украина не будет закупать российскую вакцину от COVID-19, которая не прошла клинических испытаний на безопасность», — заявили там.

Итальянская полиция оштрафовала на 400 евро (более 36 тысяч рублей) влюбленную пару в Милане, которая целовалась без медицинских масок. Учитывая эпидемиологическую ситуацию в стране, маски в Италии предписано носить даже на улице.

Татьяна Леухина