Психолог КФУ дал советы, как не паниковать из-за коронавируса

Доцент кафедры клинической психологии и психологии личности Института психологии и образования КФУ Ильдар Абитов рассказал, как бороться со страхом заразиться коронавирусом.

Страх заразиться COVID-19 — нормальное явление. Однако следует разобраться, чем он может быть вызван и следовать рекомендациям эпидемиологов.

Эксперт указал на то, что психологическая помощь нужна в том случае, если страх заразиться становится чрезмерным: человек не может выйти из дома, появляются невротические симптомы.

В первую очередь необходимо помнить о существующих ограничительных мерах, прислушиваться к мнению экспертов, квалифицированных специалистов: «Нужно выбрать для себя канал информации, не воспринимать любую информацию как абсолютно объективную, уметь отбирать ее, критично относиться к тому, что видите и слышите», — сказал доцент.

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Для успокоения можно использовать дыхательную технику: сделать глубокий вдох, досчитав про себя до пяти, задержать дыхание, досчитать про себя до трех, выдохнуть. Достаточно повторить упражнение несколько раз. Еще один способ снять напряжение: подумать, затем выписать на листе, что именно беспокоит, что с этим можно сделать, объективировать, что же на самом деле пугает, порассуждать о мерах, которые помогут снизить интенсивность переживаний.

Также психолог рассказал о таком приеме, как «прививка от стресса». Имеет смысл подумать о пугающем в контексте «Что произойдет, если случится худшее» (…я заражусь, что буду делать, — прим. ред.). Это поможет взять под контроль уровень тревоги и страха.

Говоря о самоизоляции, если произошло заражение или контакт с заразившимся человеком, Абитов отметил, что, во-первых, изоляция в современном мире не является таковой в буквальном смысле, поскольку у человека сейчас есть выход в интернет и гаджеты. Однако во время карантина желательно составить распорядок дня так, чтобы время пробуждения и время отхода ко сну резко не отличались от обычного образа жизни человека, передает пресс-служба КФУ.

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