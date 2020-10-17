Глава Хакасии заразился коронавирусом
Глава республики Хакасия Валентин Коновалов заразился коронавирусом. Об этом он сообщил в своем Instagram.
Коронавирус у Коновалова подтвердился сегодня. Глава региона после получения результатов сразу самоизолировался.
«Нахожусь на самоизоляции, чувствую себя нормально. Работать буду дистанционно, постоянно поддерживаю связь с замами и министрами, совещания планирую проводить в онлайн-режиме», — написал Коновалов.
Ранее коронавирус диагностировали у президента Южной Осетии Анатолия Бибилова и и.о. премьер-министра республики Геннадия Бекоева.
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