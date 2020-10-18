Врач призвал россиян не принимать антибиотики бесконтрольно

На фоне пандемии коронавируса россияне стали чаще заниматься самолечением. Врач аллерголог-иммунолог Алексей Бессмертный предупредил, что это может привести к серьезным последствиям — мы останемся без лекарств, способных победить болезнь, в частности без антибиотиков.

Их должен назначать врач, который также контролирует весь курс лечения. Однако страх перед новым вирусом подтолкнул россиян к приему антибиотиков для профилактики осложнений, что может грозить серьезными последствиями, передает радио Sputnik.

realnoevremya.ru

Помимо неизвестных побочных эффектов мир может ждать высокая резистентность к антибиотикам: «Через год-два даже обычную пневмонию будет нечем лечить, поскольку из-за бесконтрольного применения антибиотиков мы растим в себе патогенную флору, устойчивую к ним. Это будет такой бактериальный спецназ».

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