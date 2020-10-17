На фестивале «Гриль-фест» в Казани все проверенные объекты питания нарушали меры профилактики

В Татарстане увеличилось количество нарушителей мер профилактики. Об этом рассказала сегодня заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Марина Трофимова.



На прошедшем гастрономическом фестивале «Гриль-фест» в Горкинско-Ометьевском парке из 15 проверенных объектов питания нарушения выявлены во всех 15 объектах.

Дирекция парков и скверов Казани

За неделю 10 жалоб поступило от граждан о несоблюдении водителями и кондукторами мер профилактики. В магазинах персонал работает с приспущенными масками или без них. Из 361 проверенного магазина в 28 были выявлены нарушения. Также было проверено 176 магазинов непродовольственной торговли, нарушения выявлены в 10.

Всего за две недели было проверено 1700 объектов. Профилактические мероприятия не выполнялись на каждом десятом объекте, сообщила Марина Трофимова.



Ранее сообщалось, что в Татарстане в полтора раза выросла заболеваемость коронавирусом лиц старше 65 лет.

