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В Казани умер президент байкерского клуба «Мотолегион» Виталий Хабиб

09:19, 18.10.2020
В Казани умер президент байкерского клуба «Мотолегион» Виталий Хабиб
Фото: vk.com/habib4

В Казани вчера простились со скончавшимся на днях президентом байкерского клуба «Мотолегион» Виталием Хабибом. Байкера похоронили на кладбище поселка Дербышки. О его смерти сообщили его друзья в социальных сетях.

По их словам, причиной смерти стал COVID-19. Недавно мужчине исполнилось 59 лет.

vk.com/habib4

В пятницу в Татарстане подтвердились еще два случая смерти от коронавирусной инфекции.

Общество Татарстан
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