В Казани умер президент байкерского клуба «Мотолегион» Виталий Хабиб
В Казани вчера простились со скончавшимся на днях президентом байкерского клуба «Мотолегион» Виталием Хабибом. Байкера похоронили на кладбище поселка Дербышки. О его смерти сообщили его друзья в социальных сетях.
По их словам, причиной смерти стал COVID-19. Недавно мужчине исполнилось 59 лет.
В пятницу в Татарстане подтвердились еще два случая смерти от коронавирусной инфекции.
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