В Татарстане в полтора раза выросла заболеваемость коронавирусом лиц старше 65 лет

Фото: Ринат Назметдинов

Доле заболевших коронавирусом пожилых людей в Татарстане по-прежнему составляет 96%. При этом в полтора раза выросла заболеваемость лиц старше 65 лет. Об этом сообщила сегодня заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Марина Трофимова.

Марина Трофимова обратила внимание, что пожилым людям важно соблюдать самоизоляцию. По ее словам работодатели должны подумать над тем, чтобы перевести таких сотрудников на удаленную работу.

Ранее сообщалось, что в Татарстане заболеваемость COVID-19 увеличилась в 1,3 раза по сравнению с сентябрем.

