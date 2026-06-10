«Ак Барс» примет участие в обновленном Кубке мэра Москвы

Турнир, который станет 19-м по счету, состоится в столице с 27 по 30 августа

Фото: Динар Фатыхов

Кубок мэра Москвы в этом году впервые пройдет с участием восьми команд Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Турнир, который станет 19-м по счету, состоится в столице с 27 по 30 августа. На Кубке мэра Москвы выступят московские команды «Спартак», ЦСКА и «Динамо», а также нижегородское «Торпедо», минское «Динамо», казанский «Ак Барс», екатеринбургский «Автомобилист» и китайский клуб «Шанхай Дрэгонс».

Команды будут разбиты на две группы и проведут по три матча в рамках группового этапа. Стыковые игры за распределение мест состоятся 30 августа, в последний день турнира.

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Никита Егоров