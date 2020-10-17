В Татарстане заболеваемость COVID-19 увеличилась в 1,3 раза по сравнению с сентябрем

В Татарстане общее число заболевших коронавирусом по нарастающей составляет 7 770 человек (или 208,1 на 100 тыс. населения). Заболеваемость по сравнению с сентябрем в республике увеличилась в 1,3 раза.

Если за предыдущий месяц было зафиксирован 721 случай, то с 1 по 17 октября — 540 новых случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. Темп прироста заболеваемости составляет 0,5%. , сообщила сегодня на совещании в Кабинете Министров РТ заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Марина Трофимова, передает пресс-служба президента РТ.



В Татарстане за последние сутки выявили 39 случаев заражения коронавирусом. 1 из них — завозной, 38 — контактные. 5 человек госпитализировали, 34 лечатся дома.

