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ЦСКА стал 13-кратным чемпионом Единой лиги ВТБ

21:22, 10.06.2026

Казанцы успешно провели первую половину четвертой игры финала, но москвичи ушли вперед на 26 очков

ЦСКА стал 13-кратным чемпионом Единой лиги ВТБ
Фото: Динар Фатыхов

ЦСКА стал 13-кратным чемпионом Единой лиги ВТБ и обладателем Кубка Белова. «Армейцы» забрали трофей на чужом паркете в Казани. Четвертая и решающая игра с УНИКСом завершилась со счетом 76:102, что дало возможность москвичам выиграть финальную серию всухую. Подопечные Велимира Перасовича завоевали серебряные медали турнира.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Первая половины игры казанцев дала надежду местным болельщикам — впервые в этой финальной серии УНИКС забрал преимущество первой десятиминутки (27:20), а закончил вторую с общим счетом 49:50. Именно в последней игре плей-офф смог раскрыться Элайджа Стюарт. Форвард вместе с Маркусом Бингэмом набрал больше половины очков первых двух четвертей — 28 (16 и 12 соответственно).

Серебряные медали УНИКСу на паркете «Баскет-холла» вручил министр спорта Татарстана Владимир Леонов.

Наталья Жирнова

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