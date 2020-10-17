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В казанских такси появились мини-рециркуляторы воздуха для борьбы с COVID-19

11:19, 17.10.2020 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В казанских такси появились мини-рециркуляторы воздуха для борьбы с COVID-19
Фото: realnoevremya.ru

В России разработали компактный рециркулятор воздуха для такси и каршеринга, заявил глава Ростеха Сергей Чемезов.

Пилотный проект реализуется с некоторыми крупными операторами такси и каршеринга в Казани, в Москве и в Нижнем Новгороде.

realnoevremya.ru

Разработку создали специалисты «Росэлектроники» (компания-структура Ростеха). Рециркулятор весит менее 100 грамм. Он очищает от вируса и бактерий, помещается в кармане, может быть использован как гаджет, пишет «Интерфакс».

В России приступили к разработке препарата, который останавливает размножение коронавируса.

ОбществоТехнологииМедицина Татарстан
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