В казанских такси появились мини-рециркуляторы воздуха для борьбы с COVID-19

В России разработали компактный рециркулятор воздуха для такси и каршеринга, заявил глава Ростеха Сергей Чемезов.

Пилотный проект реализуется с некоторыми крупными операторами такси и каршеринга в Казани, в Москве и в Нижнем Новгороде.

realnoevremya.ru

Разработку создали специалисты «Росэлектроники» (компания-структура Ростеха). Рециркулятор весит менее 100 грамм. Он очищает от вируса и бактерий, помещается в кармане, может быть использован как гаджет, пишет «Интерфакс».



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