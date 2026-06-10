Продажи Mazda в России выросли в 5,2 раза за год, сообщил автоэксперт Целиков

Практически весь спрос покупателей пришелся на одну модель

За май 2026 года россияне купили почти 1,4 тыс. новых автомобилей марки Mazda. Это в 5,2 раза больше, чем за аналогичный месяц 2025-го (267 шт.), сообщил глава «Автостата» Сергей Целиков.

По его данным, в целом за январь — май текущего года в России продали 9,9 тыс. автомобилей Mazda. Это в 9,5 раза больше, чем в тот же период прошлого года (977 штук).

Практически весь спрос покупателей (90%, или 8,5 тыс. покупок) пришелся на модель CX-5. Еще пара моделей, CX-50 и СХ-30, заняли 4,2% и 2,2% в структуре продаж бренда.

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Никита Егоров